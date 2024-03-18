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Мінфін розмістив ОВДП на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті

20.03.2024 / 15:23
Міністерство фінансів у вівторок, 19 березня, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,3 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства в Facebook.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться у дописі.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

3,018 млрд гривень під 16,46% з погашенням через рік;

4,107 млрд гривень під 17,35% з погашенням через два роки;

3,370 млрд гривень під 18,3% з погашенням через 3,3 року.

Також було запропоновано ОВДП у доларах - 150 млн під 4,66% із погашенням через рік.

Мінфін, ОВДП
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