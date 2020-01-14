Борт Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев

Об этом Данилов сообщил в Facebook

Прямая речь: "Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе."

Секретарь СНБО добавил, что все нужные для этого специалисты будут работать до конца. Также, в случае необходимости, будут направляться дополнительные силы.

Напомним: 9 января украинский самолет с представителями ответственных за расследование авиакатастрофы и идентификацию тел погибших вылетел в Иран.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.

В субботу, 111 января, утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

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