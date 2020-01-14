Сегодня православные отмечают день памяти святителя Василия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Василий Великий родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и приверженностью христианству.

Его дед пострадал еще во время гонений Диоклетиана. Тесная связь с Церковью проявилось еще и в том, что епископом был его дядя и двое братьев – Петр Севастийской и Григорий Нисский. В святцах прославлена и его сестра – преподобная Макрина. Василий получил прекрасное образование в Кесарии и Константинополе, а также в важнейшем центре учености империи – знаменитой Академии в Афинах, где сдружился с Григорием Назианзином.

Возвратившись домой, он под влиянием Макрины заинтересовался аскетической жизнью, которой предавался в собственном поместье, занимаясь помимо практики молитвы изучением философии.

В 357 году Василий пустился в продолжительное путешествие по египетским монастырям, а в 360 году участвовал на соборе в Константинополе в составе каппадокийской делегации. Некоторое время он помогал епископу Евсевию в руководстве кафедрой в сане пресвитера, но пристрастие к уединенной жизни победило и Василий вновь удаляется в свое поместье. Только приход к власти императора Валента, поддерживающего ариан, заставили его вернуться в Кесарию.

По смерти Евсевия в 370 году, Василий становится епископом и прославился ревностной борьбой с арианством. До торжества православия на Втором Вселенском Соборе святитель Василий Кесарийский не дожил, умерев 1 января (по старому стилю) 379 года.