На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях

В Черновцах в Свято-Духовском кафедральном соборе 13 января, накануне праздника Обрезания Господня и дня памяти святителя Василия Великого, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Всенощное бдение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Предстоятель поздравил буковинскую паству с праздником.

Затем Митрополит Онуфрий помазал всех освященным елеем. Дети получили от Блаженнейшего владыки рождественские подарки.

Сегодня Предстоятель возглавляет праздничную Божественную литургии в Банченском мужском монастыре.

Как сообщалось ранее, 12 января Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил праздничное богослужение в Почаевской Лавре.