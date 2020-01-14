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На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях

14.01.2020 / 10:32
На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня Предстоятель возглавляет праздничную Божественную литургии в Банченском мужском монастыре

В Черновцах в Свято-Духовском кафедральном соборе 13 января, накануне праздника Обрезания Господня и дня памяти святителя Василия Великого, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Всенощное бдение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Предстоятель поздравил буковинскую паству с праздником.

Затем Митрополит Онуфрий помазал всех освященным елеем. Дети получили от Блаженнейшего владыки рождественские подарки.

Сегодня Предстоятель возглавляет праздничную Божественную литургии в Банченском мужском монастыре.

Как сообщалось ранее, 12 января Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил праздничное богослужение в Почаевской Лавре. 

Источник: Inpress.ua
упц, буковина, Черновцы, Митрополит Онуфрий
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