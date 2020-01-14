Украина направила Ирану ноту относительно сбитого самолета МАУ после разговора президентов

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии BBC Украина.

"...После разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, что мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена... Надеюсь, иранская власть серьезно осознает, каким событиям она позволила случиться", - сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что иранская власть признает ответственность за инцидент "на высшем уровне".

"На высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбящим странам" (Grieving nations - страны, потерявшие своих граждан в катастрофе - ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил министр.

Кроме того, напомнил он, половина пассажиров в том самолете составляли граждане Ирана. "Поэтому и Иран должен выполнить часть своих обязательств", - подчеркнул чиновник.

Напомним, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла вследствие технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. После вылета из аэропорта авиалайнер приблизился к засекреченной военной базе, и его восприняли как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции".

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