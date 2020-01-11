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Пристайко: мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

11.01.2020 / 15:54
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет создать "международную коалицию" по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

"Мы хотим установить истину и для этого хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. Я буду скоро говорить со всеми министрами иностранных дел и надеюсь, что мы сможем достичь договоренности о создании международного механизма, где каждая страна будет представлена, чтобы иметь абсолютно справедливое расследование", - сказал Пристайко на брифинге в Офисе президента Украины в пятницу, 10 января.

В то же время он отметил, что не все страны просят их включить в процесс расследования авиакатастрофы. "Есть те нации, которые понимают, что они могут дать реальные знания и опыт. Например, самолет "Боинг", то есть расследование должна делать компания "Боинг". Двигатели французские и мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа", - сказал Пристайко на брифинге в Киеве в пятницу.

Кроме того, глава МИД сообщил, что не все части тела самолета удалось на данный момент собрать.

"Ангар, в котором сейчас собирается и реконструируется тело самолета, находится вблизи аэропорта, прямо в том самом месте. Тела находятся в разных больницах Тегерана, не все части удалось собрать… Оба двигателя есть, есть определенные очень важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает, в первую очередь, иранская сторона", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что в настоящее время анализируется характер повреждений. "Есть части самолета, которые обожжены, и наши специалисты сейчас определяют… Есть те части, которые нуждаются в очень детальном изучении. Например, что касается остатков химикатов, которые могут быть, а могут не быть отнесены к взрывчатым смесям", - указал он.

Источник

самолет, крушение, Боинг, МАУ, Иран, Пристайко
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