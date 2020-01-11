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Пристайко: мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну

11.01.2020 / 13:19
Пристайко: мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета авиакомпании "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в пятницу, 10 января.

Министр также сообщил, что прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и "к месту его падения".

"Сейчас наша команда получила доступ и к "черным ящикам". Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.

Источник

самолет, крушение, Боинг, МАУ, Иран, Пристайко
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