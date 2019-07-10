Православные Буковины почтят память епископа УПЦ Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти

В воскресенье, 14 июля, исполнится год со дня кончины управляющего Ивано-Франковской епархией Украинской Православной Церкви епископа Тихона (Чижевского).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, в этот день на могиле покойного архиерея на братском кладбище мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы города Черновцы будут совершены две панихиды.

Первая панихида состоится в 10.30 после Божественной литургии в монастыре. Вторую панихиду в 14.00 совершит епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим.

Покойный владыка Тиха отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни. Он родился в 1947 году в селе Малятинцы Кицманского района Черновицкой области.

28 декабря 2014 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре возглавил хиротонию архимандрита Тихона (Чижевского) во епископа Ивано-Франковского и Коломыйского.

«Владыка Тихон четыре года был архипастырем на Прикарпатье - в регионе, где межконфессиональная рознь глубоко ранила Тело Церкви Христовой. Особенно больно он воспринял захват греко-католиками древнего Благовещенского храма в Коломые, которое состоялось на все договоренности и заверения представителей местной власти и других конфессий. Однако сложности не останавливали его. Владыка всегда ревностно совершал богослужения. За время его управления в епархии развился молодежное движение, было начато немало социальных инициатив», - рассказали в пресс-службе епархии.

Как сообщалось, в этот же день, 14 июля, в Черновцах отметят 155-летие освящения Свято-Духовского кафедрального собора УПЦ.