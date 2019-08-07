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В Черновицкой области тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ

07.08.2019 / 16:18
В Черновицкой области тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ
Богослужение на Анниной горе Источник: Центр информации УПЦ
Монастырь славится своей чудотворной иконой «Господь Вседержитель»

В городе Вашковцы на Буковине, 7 августа, в день Успения святой праведной Анны тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник Свято-Аннинского женского монастыря.

Праздничное богослужение в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в Фейсбук.

«Плодом долгих молитв праведной Анны стала Пресвятая Богородица, Которая является Честнейшая, чем Херувимы и Светлейшая, чем Серафимы, Она является крупнейшей ходательницей о нас перед Богом... Сегодняшний день учит нас, если мы будем молиться, то Господь утешит нас своей милостью», - сказал в своей проповеди митрополит Мелетий.

***Свято-Аннинский женский монастырь расположен на Анниной горе в городе Вашковцы Вижницкого района на Буковине. Монастырь славится своей чудотворной иконой «Господь Вседержитель», от которой за время существования монастыря было много случаев исцеления.

По преданию, когда турки захватили Буковину и начались преследования христиан, они узнали, что в одном из сел живет очень красивая девушка Анна. Турки решили окружить деревню и поймать ее. Чтобы не оказаться в чужих руках, Анна бросилась бежать в лес за высокую гору. И на самом верху ей не хватило сил. Она остановилась, подняла руки к небу и взмолилась о покровительстве Господа. По молитвам девушки земля расступилась под ее ногами, приняв ее в свое лоно. На поверхности остались только волосы. Ветер подхватил Аннины волосы и рассеял по всей горе. Они разрослись по склонам горы целебной травой. С тех пор вершину называют Анниной горой.

Источник: Inpress.ua
упц, буковина, черновицко-буковинская епархия
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