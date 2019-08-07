У Порошенко отреагировали на новые производства: Портнова ждет разочарование

Об этом сообщает пресс-служба партии в ответ на сообщения экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова о новых производствах в отношении Порошенко.

"Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что первым новость об очередном расследовании дела в отношении Порошенко сообщил Портнов, а "уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбуждении против Петра Порошенко уголовного дела в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране. Зато, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что ответственность за ложное сообщение о преступлении есть и в Украине.

"То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова – на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных досудебного расследования", - подытожили в пресс-службе "ЕС".

Напомним: 6 августа Государственное бюро расследований сообщило, что расследует возможные факты организации незаконного пересечения государственной границы Украины пятым президентом Петром Порошенко, когда он в 2018 году летал на Мальдивы.

В тот же день Портнов сообщил, что прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.

В общем после возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

Пятый президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.

На пресс-конференции в феврале 2018 года Порошенко заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилией, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.

30 марта 2018 года на Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.

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