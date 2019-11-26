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В Офисе Президента Украины пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине

26.11.2019 / 19:25
В Офисе Президента Украины пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине
Сергей Трофимов Источник: Центр інформації УПЦ
Во время представления нового председателя Черновицкой ОГА на вопрос журналистки о том, чего хотели верующие УПЦ, Сергей Трофимов ответил, «чтобы все происходило в рамках закона. Они не хотят просить никакого особенного отношения, но не хотят, чтобы незаконно перерегистрировали их достояние»

Заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов пообещал лично разобраться с ситуацией вокруг незаконных перерегистраций приходов Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом Сергей Трофимов сказал 25 ноября, отвечая на вопрос журналистки относительно незаконных перерегистраций и захватов храмов УПЦ.

«Перед началом заседания под стенами Черновицкой ОГА состоялась встреча первого заместителя председателя Офиса президента с секретарем Черновицко-Буковинской епархии архимандритом Никитой (Сторожуком)», - сообщили в епархии.

Секретарь епархии рассказал об основных проблемах религиозной жизни на Буковине, и сообщил о систематическом вмешательстве в дела Церкви бывшего и.о. председателя Черновицкой области Михаила Павлюка и сотрудников ОГА, ответственных за религиозные вопросы.

Он также сообщил о прогрессе в переговорах и деятельности черновицкой полиции после встречи, состоявшейся неделю назад. По его словам, полиция развела конфликтующие стороны в «горячих точках», где происходят попытки рейдерских захватов храмов УПЦ.

Архимандрит Никита отметил, что «Церковь не требует никаких преференций для себя, а только надеется на восстановление мира и взаимопонимания на Буковине, которая является мультинациональным и многоконфессиональным регионом».

Во время представления нового председателя Черновицкой ОГА на вопрос журналистки о том, чего хотели верующие УПЦ, Сергей Трофимов ответил, «чтобы все происходило в рамках закона. Они не хотят просить никакого особенного отношения, но не хотят, чтобы незаконно перерегистрировали их достояние».

Заместитель председателя Офиса президента также отметил, что лично займется изучением фактов незаконной перерегистрации храмов.

 

Источник: Inpress.ua
упц, буковина, пцу, захват храмов
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