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В Черновцах пройдут торжества в честь 155-летия освящения Свято-Духовского кафедрального собора

10.07.2019 / 15:29
В Черновцах пройдут торжества в честь 155-летия освящения Свято-Духовского кафедрального собора
Черновцы Источник: Центр информации УПЦ
Первый камень в фундамент храма был заложен в июле 1844

В Черновцах пройдут торжества в честь 155-летия освящения Свято-Духовского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, православные Буковины отметят юбилей собора в честь Схождения Святого Духа в Черновцах 14 июля.

Первый камень в фундамент храма был заложен в июле 1844 года, а через 20 лет, в июле 1864, по окончании строительства собор освятил первый православный епископ Буковины Евгений (Гакман).

Свято-Духовский собор построен в стиле позднего классицизма с элементами итальянского Возрождения, причём за основу был взят один из проектов петербургского Исаакиевского собора, подаренный епископу Гакману во время его паломничества в Троице-Сергиеву лавру.

В марте 2006 года возле храма был установлен памятник первому митрополиту Буковинской православной митрополии Евгению (Гакману).

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, Буковина, Черновцы
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