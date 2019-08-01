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Община УПЦ села Карапчов на Буковине, оставшись без церкви, строит новый храм

01.08.2019 / 19:33
Община УПЦ села Карапчов на Буковине, оставшись без церкви, строит новый храм
Буковина Источник: Центр информации УПЦ
Оставшись без храма и священника, верующие села решили строить новую церковь

Община прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Правсолавной Церкви в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области строит новый храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, верующих села Карапчов 31 июля посетил со словами поддержки митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Владыка Мелетий осмотрел место строительства трапезной, в которой уже выполняют внутренние работы, и место застройки будущего храма.

На месте строительства митрополит отметил, что «храм еще не построен, а уже чувствуется благодать Божия».

Также митрополит Мелетий подбодрил верующих тем, что храм останется их потомкам, «которые будут хранить веру своих дедов и прадедов в нем».

Общине УПЦ, которая лишилась своего храма и всех святынь, из консистории Черновицко-Буковинской епархии передали десять ростовых икон со святыми угодниками Божьими для отделки трапезного храма.

Как сообщалось, в конце прошлого года настоятель храма в селе Карапчов с частью прихожан перешел в новую Церковь Украины. Оставшись без храма и священника, верующие села решили строить новую церковь своими силами. На данный момент уже завершается строительство трапезной, в которой уже в ближайшее время община УПЦ сможет возобновить литургическую жизнь. Далее верующие планируют заняться строительством самой церкви.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, Буковина
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