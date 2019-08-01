Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА

Это произошло во время рабочей поездки Зеленского в Черкасскую область в среду, 31 июля.

"Хочу быть уверен, что это будет порядочный человек. Потому что, знаете, люди все порядочные, а когда они становятся госслужащими, то меняется. Но, убежден, в этот раз такого не будет", - сказал глава государства во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области.

Как сообщается на официальном сайте президента, Зеленский также призвал жителей области дать время новому руководителю разобраться в проблемах региона. "Очень много проблем. Все сразу решить не сможем... Пожалуйста, дайте некоторое время разобраться. Мы все настаиваем на коротких сроках. Если что-то будет не так, то говорите - будем менять. Это справедливо и честно", - сказал он.

Во время встречи также обсуждались экологические проблемы области, в частности, вопросы загрязнения воды и воздуха крупными предприятиями области, утилизации мусора складов с пестицидами, оставшихся с советских времен.

Начальник полиции области Валерий Лютый доложил главе государства о ходе расследования убийства журналиста Вадима Комарова. "Следствие идет. Понимаю, что это сложный процесс. Но хочется, чтобы убийцы уже были найдены", - подчеркнул Зеленский.

Игорь Шевченко (1972 г. р.) – юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности правоведение.

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