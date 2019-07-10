Рада рассмотрела 4 тысячи поправок к новому избирательному кодексу

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ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов
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Россия официально приостановила действие ДРСМД
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Европарламент избрал нового главу
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РФ угрожает неуплатой большей части долга Совету Европы
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14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара
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Гройсман: цена газа для населения осенью расти не будет
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Коболев объяснил, почему Нафтогаз не хочет выплачивать дивиденды правительству
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Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за суда по дивидендам
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Шефчович: трехсторонние газовые переговоры состоятся в сентябре
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"Нафтогаз" прогнозирует полное прекращение транзита газа через Украину с 2020 года
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