УПЦ на сессии Совета ООН по правам человека заявила о необходимости возвращения захваченных храмов

В Женеве на ивенте 41 регулярной сессии Совета ООН по правам человека был поднят вопрос о необходимости возвращения захваченного имущества Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) отметил, что в Совет по правам человека ООН был направлен полный пакет документов, в которых констатируются нарушения прав верующих УПЦ.

В частности, о принятии дискриминационного закона о переименовании религиозных организаций УПЦ; о нерегистрации Министерством культуры Украины уставов епархий и монастырей УПЦ; продолжении насильственного захвата храмов.

В УПЦ констатируют, что «нарушения прав православных верующих в Украине носят системный характер, поэтому необходим комплекс мер, направленных на отмену дискриминационных законов и восстановление нарушенных прав верующих граждан, в том числе путем возвращения захваченного насильственным способом имущества».

В частности, на 41 сессии Совета по правам человека ООН «Религиозные свободы в Украине, Черногории и Македонии» представители Православных Церквей изложили обстоятельства нарушений прав верующих в результате попыток принятия дискриминационных законов, блокировки богослужений и других правонарушений в их странах.

Как отмечает епископ Виктор, клирики и адвокаты епархий Сербской Православной Церкви заявили о том, что правительство Черногории поддерживает непризнанную Поместными Церквами «Черногорскую Православную Церковь» и ограничивает законные права епископий Сербской Православной Церкви. Также до сих пор не прекращается нарушение прав православных верующих в Северной Македонии.

По его словам, участники ивента констатировали, что «сейчас в мире существует уже несколько церковных юрисдикций, которые страдают от произвола и нарушений прав человека».

«Для прекращения этих нарушений представителям религиозных организаций вместе с международным сообществом и гражданским обществом следует прикладывать все возможные усилия с целью влияния на государственную власть и политиков, которые должны обеспечивать реальное, а не декларативное соблюдение прав человека согласно своим компетенциям» - подытожил участник сессии Совета по правам человека ООН.