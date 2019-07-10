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Тысячи верующих УПЦ отметили праздник Тихвинской иконы Божией Матери в Свято-Покровском скиту на Одещине

10.07.2019 / 14:49
Тысячи верующих УПЦ отметили праздник Тихвинской иконы Божией Матери в Свято-Покровском скиту на Одещине
Одесская область Источник: Центр информации УПЦ
Торжества прошли в день почитания чудотворного образа Богородицы

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви на Одещине почтили память Тихвинской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, торжества прошли в день почитания чудотворного образа Богородицы 9 июля в Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в селе Мариновка Одесской области.

Праздничную Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по завершении которой верующие прошли по скиту крестным ходом с Тихвинской иконой Богородицы.

Также в этот день митрополит Агафангел освятил новую купель которая находится в здании часовни в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Свято-Покровский скит Свято-Покровского мужского монастыря был основан на базе приходского храма решением Священного Синода Украинской Православной Церкви осенью 2015 года. С тех пор здесь активно проходят работы по строительству и благоустройству территории. Кроме того, на территории скита завершаются работы по строительству 4-х этажного корпуса будущего первого в Украине православного хосписа «Покров». Когда хоспис будет запущен в эксплуатацию, здесь будут находиться тяжелобольные люди, которым будет оказываться как духовная поддержка, так и необходимая медицинская помощь.

Источник: Inpress.ua
православие, Одесса, УПЦ
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