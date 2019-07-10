Войти | Зарегистрироваться
16:18

среда,
10 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца года

10.07.2019 / 14:45
В течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга 9 июля.

По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое для того, чтобы в селах и маленьких городах и на дорогах стал лучше мобильный интернет", - заявил Гончарук.

По его словам, для урегулирования всех процессов в Украине нужно стремительное развитие новых технологий.

"Конкретный план действий уже согласован с регулятором. То есть, что нужно сделать для того, чтобы до конца года в маленьких населенных пунктах и на дорогах он появился. Это еще не все, что мы можем сделать. Впереди - сложный разговор по 5G, но это первый шаг", - добавил он.

Гончарук подчеркнул, что до 1 июля мобильные операторы были обязаны урегулировать наличие 3 и 4G связи в крупных городах.

"Почти в каждом областном центре эта технология внедрена и работает. Но для того, чтобы распространить связь 3 и 4G на города с населением свыше 10 тысяч человек, нужно еще несколько лет. Что будет с селами и маленькими городами, население которых меньше 10 тысяч, что делать с дорогами - ответа на этот вопрос не существует. Вот что мы сделали. У нас есть два диапазона 900-й и так называемый 800-й диапазон. Это диапазон частот, который сейчас не используется мобильными операторами из-за ряда регуляторных проблем. То есть мы видим, как эту проблему решить", - добавил он.

Напомним, 17 мая действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G).

Напомним, потребителям в Украине за январь-апрель 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 16,988 млрд грн. По данным Госстата, потребителям предоставлено услуг мобильной связи на 8,632 млрд грн.

Источник

интернет, 4G, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.