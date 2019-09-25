Войти | Зарегистрироваться
12:11

среда,
25 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту

25.09.2019 / 10:31
В Женеве на сессии ООН священник УПЦ был назван правозащитником с правом на международную защиту
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В мероприятии приняли участие глава отдела по урегулированию межконфессиональных отношений и защиты прав верующих в Ровенской области протоиерей Виктор Земляной и пострадавшие верующие, которые стали очевидцами нарушений прав верующих в Ровенской епархии

В Женеве (Швейцария) на 42 сессии Совета по правам человека ООН глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) рассказал о религиозной ситуации в Украине за последние пять лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, 24 сентября епископ Виктор выступил спикером на параллельном ивенте «Религиозные свободы сегодня: положение Православных Церквей в Украине, Северной Македонии, Черногории», организованном неправительственной организацией «Public Advocacy» в ходе 42 сессии Совета по правам человека ООН.

Епископ Виктор описал ситуацию, которая сложилась в Украине в 2014-2019 годах в религиозной сфере. В частности, владыка рассказал о законе о принудительном переименовании религиозных организаций УПЦ, который не соответствует международным правовым стандартам, о многочисленных случаях нападений и захватах храмов УПЦ, о незаконной перерегистрации общин УПЦ в ПЦУ. В связи с систематическими правонарушениями против верующих и религиозных организаций, Священный Синод УПЦ неоднократно обращался к государственной власти. Также епископ Виктор отметил, что учитывая высказанную позицию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского и других руководящих лиц государства о невмешательстве в дела Церкви, появились надежды на решение всех вопросов религиозного характера в правовом поле.

В мероприятии приняли участие глава отдела по урегулированию межконфессиональных отношений и защиты прав верующих в Ровенской области протоиерей Виктор Земляной и пострадавшие верующие, которые стали очевидцами нарушений прав верующих в Ровенской епархии. В частности, представитель религиозной общины УПЦ села Будераж Здолбуновского района Ровенской области Маргарита Гук рассказала захвате храма, который сопровождался открытой агрессией и избиением верующих, что было подтверждено с помощью видеозаписи. Заинтересованность международных наблюдателей также вызвало дело протоиерея Виктора Земляного, против которого в Украине открыто уголовное производство, по мнению УПЦ, «фактически за совершение им правозащитной деятельности».

Глава неправительственной организации «Public Advocacy» Олег Денисов заявил, что будет следить за делом протоиерея Виктора Земляного.

«Сейчас протоиерей Виктор Земляной подтвердил свой статус правозащитника, привлеченного в деятельность информирования ООН о нарушении прав человека, и имеет право на специальную международную защиту в случае его преследования законной правозащитной деятельности. Наша правозащитная организация будет следить за его делом и предоставлять необходимую информацию непосредственно в канцелярию Генерального секретаря ООН и Специального докладчика ООН по защите правозащитников, которые ежегодно докладывают в ООН о соблюдении защиты правозащитников, деятельность которых касается представления сведений о нарушении прав человека в ООН», - сказал Олег Денисов.

После выступлений прошли обсуждения на тему религиозной свободы и нарушений прав верующих граждан.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий государств-участников ООН, работники офиса Специального докладчика ООН по вопросам свободы религии и убеждений, представители международных организаций и СМИ.

Источник: Inpress.ua
ООН, Женева, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 сентября
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.