В столичный Десятинный монастырь прибыла икона с частицей мощей святого, которому молятся об исцелении болезней слуха и зрения

В столичный Десятинный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы 24 сентября, накануне дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского, прибыла икона с частицей его мощей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на desyatynniy.org, икона прибыла с Урала, где хранятся мощи святого. Перед вечерним богослужением 24 сентября, икона была вынесена для поклонения.

Сегодня, 25 сентября, в день памяти святого, в монастыре совершается праздничная Божественная литургия, во время которой верующие могут поклониться святыне.

«По молитвам святого Симеона Верхотурского Господь дает исцеление тем, кто страдает болезнями зрения и слуха», - отметили в пресс-службе Десятинного монастыря.

*Святой Симеон Верхотурский родился в начале XVII века. При жизни был известен мало. Похоронив родителей, он отказался от наследства боярского рода и отправился за Урал.

Поселившись в селе Меркушино неподалеку от Верхотурья, святой занимался рыбной ловлей, шил зимой шубы, много времени проводил в странствиях и молитве.

Умер святой рано, около 35 лет. Его похоронили на кладбище села Меркушино.

Через полвека тело святого было обретено нетленным. Чудо обретения мощей святого Симеона поразило многих: гроб поднялся от земли, через прогнившие доски были видны сохраненные от тления останки. В скором времени мощи святого исцелили парализованного мужчину, а затем и многих других людей.

Факты о чудесном обретении мощей засвидетельствованы благодаря митрополиту Сибирскому Игнатию, лично прибывшему в Меркушино и сравнившему праведность святого Симеона с подвигами Алексия, митрополита Московского и Сергия Радонежского.

В 1704 году 25 сентября по новому стилю мощи святого были перенесены в Верхотурский Никольский монастырь. В честь этого события ежегодно 25 сентября верующие со всей Сибири стекаются в Верхотурье, чтобы помолиться святому Симеону.