Руководитель Нацполиции Князев подал в отставку

Об этом шла речь на брифинге 24 сентября в полиции, а также сообщил источник в полиции.

Прямая речь: "Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление об освобождении меня от должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею".

На брифинге Князев перечислил достижения реформирования полиции: в частности снижение уровня преступности и рост доверия к правоохранителям. Потом вспомнил свое назначение на должность в феврале 2017 года и отметил, что за 2,5 года работы в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, но он на них не обращал внимания, поскольку "честно делал свою работу". Работу в полиции Князев назвал "делом всей своей жизни". Он подчеркнул, что ему и его команде удалось сохранить аполитичность.

После объявления информации о своей отставке, Князев поднялся и вышел. Отвечать на вопросы журналистов о причинах такого решения он не стал, отметив лишь "Я все сказал".

По словам источника в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято ещё на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

Прямая речь источника: "На прошлой неделе Князев уже даже успел попрощаться с коллективом. А ситуация с женой только ускорила его увольнение".

Напомним: Князев возглавлял Нацполицию с 8 февраля 2017 года.

21 сентября в пункте пропуска "Рава-Русска - Гребенне" между Украиной и Польшей задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший 500 тысяч евро без необходимого декларирования.

Князев заявил, что его бывшая жена и он стали объектами информационной атаки, и объяснил происхождение наличных.

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