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В РПЦ открывают 10 новых зарубежных приходов

10.07.2019 / 18:19
Больше всего новыми приходами пополнилась недавно созданная Филиппинско-Вьетнамская епархия

Новые православные приходы сразу из пяти стран мира приняты в состав Русской Православной Церкви.

Решение о включении в свою юрисдикцию новых приходов было принято на заседании Священного Синода 9 июля, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на «Патриархия.ru».

Так, в лоно Русской Церкви принят новообразованный приход в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах, настоятелем которого назначен протоиерей Тимофей Золотуский, настоятель Никольского прихода в Рейкьявике (Исландия).

Сразу двумя приходами пополнилась Русская Православная Церковь в Корее. В юрисдикцию Корейской епархии приняты общины Воскресения Христова в Сеуле и Рождества Пресвятой Богородицы в Пусане.

Также в лоно Русской Церкви вошел приход Преображения Господня в Янгоне (Мьянма), включенный в состав Таиландской епархии.

Больше всего новыми приходами пополнилась недавно созданная Филиппинско-Вьетнамская епархия.

Так, в Республике Филиппины возобновлена деятельность прихода Иверской иконы Божией Матери в Маниле, а также приняты в лоно Церкви еще три прихода – Христа Спасителя в Тагайтае, блаженной Матроны Московской в Давао и Воскресения Христова в Генерал-Сантосе (оба прихода – остров Минданао).

Кроме того, в состав Русской Православной Церкви вошли два прихода, находящиеся во Вьетнаме, – это общины блаженной Ксении Петербургской в Ханое и Покрова Пресвятой Богородицы в Хошимине.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Синод РПЦ
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