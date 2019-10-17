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В РПЦ собрали срочный Синод по «украинскому вопросу»

17.10.2019 / 12:57
В РПЦ собрали срочный Синод по «украинскому вопросу»
Данилов монастырь / mospat.ru Источник: patriarchia.ru
Предстоятель РПЦ призвал участников Синода при принятии решений учесть ответственность за сохранение православного единства

В Русской Православной Церкви сегодня собрали срочный Священный Синод по «украинскому вопросу».

Внеочередное заседание возглавляет Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Сегодня мы открываем чрезвычайное внеочередное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли в общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской Православной Церкви — ввиду известных вам действий Константинопольского Патриархата и возможных дальнейших действий как Константинопольского Патриархата, так и других Церквей, связанных с признанием ПЦУ», - сказал Патриарх членам Синода.

Предстоятель РПЦ призвал участников Синода при принятии решений учесть ответственность за сохранение православного единства.

«Вы понимаете, что данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал. И да поможет нам Господь!», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Как сообщалось, постоянным членом Священного Синода является Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Синод РПЦ
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