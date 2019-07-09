В РПЦ призвали власти Черногории прекратить дискриминацию Сербской Православной Церкви

Священный Синод Русской Православной Церкви по итогам заседания 9 июля призвал власти Черногории прекратить у себя в стране дискриминацию и подрыв единства Сербской Православной Церкви.

В заявлении Синода отмечается глубокая озабоченность в связи с ухудшением положения епархий Сербского Патриархата на территории Черногории, «где на протяжении нескольких лет единство православия страдает от раскольнической деятельности так называемой «Черногорской Православной Церкви», сообщает сайт журнала «Фома со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В Черногории наметилась тревожная тенденция усиления давления властей на каноническое духовенство и верующих. Состоявшийся 9-18 мая 2019 года Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви констатировал, что в современной Черногории имеют место «попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей «Черногорской Православной Церкви», а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения», – говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что Президент Черногории Мило Джуканович на партийном митинге в Никшиче 8 июня 2019 года выразил намерение осуществить «восстановление Черногорской автокефальной Церкви».

Особую тревогу у членов Синода Русской Церкви вызывает опубликованный Правительством Черногории в мае 2019 года проект Закона о свободе религии и верований и правовом положении религиозных организаций, содержащий «ряд дискриминационных мер, среди которых — изъятие в собственность государства части имущества Сербского Патриархата, включая здания храмов и монастырей».

«Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви характеризует законопроект как «антиевропейский и антицивилизационный», направленный на дискриминацию епархий Сербского Патриархата на территории Черногории и представляющий собой «прямое вмешательство во внутренние дела Церкви», – подчеркивается в заявлении.

В Русской Церкви указали и на то, что серьезные замечания в связи с отдельными положениями законопроекта высказала Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).

В связи с изложенными событиями, происходящими сегодня в Черногории, Синод Русской Церкви призвал власти этой страны «прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской Православной Церкви».

«Возвышаем голос в ее защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность», – подчеркнули авторы заявления.

Также Священный Синод выразил «братскую поддержку архиереям, духовенству и всем чадам Сербского Патриархата в Черногории, которые, следуя заветам просиявших на этой земле великих святителей Саввы Сербского, Василия Острожского, Петра Цетиньского и священномученика Иоанникия Черногорско-Приморского, несмотря на трудные условия притеснений, сохраняют верность истине Святого Православия».