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Секторальные и "крымские" санкции ЕС против России будут продлены

09.07.2019 / 18:42
Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник, 8 июля.

При этом он подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово - "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

Источник 

санкции, Россия, ЕС, Зеленский
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