Войти | Зарегистрироваться
12:35

понедельник,
20 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ

20.01.2020 / 11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
В терминале В Международного аэропорта "Борисполь" 19 января состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

К месту прощания подходили люди с цветами. Президент Владимир Зеленский также возложил цветы и покинул зал терминала B.

Звучала негромкая печальная музыка.

Рядом находились медработники и правоохранители.

Перед этим в аэропорту состоялась закрытая церемония прощания с погибшими украинцами для родственников и близких.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Источник

самолет, крушение, погибшие, Борисполь, МАУ, Иран, церемония прощания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
19 января
17 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.