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В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом

15.01.2020 / 09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
Коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Об этом сообщает CNN

Коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

Дословно: "Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топливЛос-Анджелеса, который разъедал глаза у людей на земле.

Источник

самолет, топливо, Лос-Анджелес, авиакомпания Delta
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