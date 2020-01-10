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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ

11.01.2020 / 09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
В сети Интернет опубликованы новые кадры с места падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" 8 января под Тегераном.

Видеоролик выложен 10 января на странице в YouTube арабоязычного телеканала с саудовскими инвестициями и штаб-квартирой в ОАЭ "Al Hadath".

Видео отснято, скорее всего, с вертолета и имеет название "Новые кадры. Воздушная съемка места с катастрофы украинского самолета в Иране". В то же время, точная дата и время съемки не указывается.

Накануне иранское информагентство ISNA публиковало фотографии с места крушения украинского самолета под Тегераном. Комментируя опубликованное фото, российский независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич обратил внимание на два факта.

"Отсутствия ярко выраженного кратера или борозды на грунте. С учетом отсутствия крупных фрагментов конструкции самолета это свидетельствует об очень мощном взрыве уже в самом начале касания земли (корпус даже не успел углубиться в землю) - по всей видимости, из-за детонации топлива (и/или его паров) в топливных баках, т.е. в кессоне крыла", - указал он на первый факт.

По его мнению, удар самолета об землю был не по касательной, а со значительным углом (не менее 20-25 градусов), "при этом взрыв разорвал самолет в клочья". Он также считает, что "самолет начал разваливаться (от него стали отваливаться фрагменты конструкции) непосредственно перед ударом о землю".

"Управляемого никакого захода на посадку не было, и вряд ли экипаж был в состоянии "отвести самолет от жилых домов". Как я сказал ранее, на конечном участке траектории самолет уже вряд ли бы управляем. Хотя, возможно, была попытка просто посадить самолет на ровную поверхность (по аналогии с "посадкой в кукурузу"), которую экипаж видел без каких-либо ориентиров (это окраина, поля и огороды без ночного освещения)", - написал Лукашевич.

Источник

самолет, крушение, Иран
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