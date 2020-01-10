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Источники: самолет МАУ сбила иранская ракета российского производства

10.01.2020 / 15:16
Украинский самолет, который разбился возле столицы Ирана Тегерана, был сбит зенитно-ракетной системой.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналу Newsweek заявили представитель Пентагона, старший американский разведчик и иракская разведывательная служба.

Самолет МАУ потерял связь с диспетчером через несколько минут после взлета недолго после того, как Иран запустил ракеты по военным базам, где размещаются американские и союзные силы в соседнем Ираке.

Считается, что самолет получил удар произведенной в России ракетной системой "земля-воздух" "Тор-М1", сообщили Newsweek трое собеседников.

Один представитель Пентагона и высокопоставленный представитель разведки США сообщили, что оценка Пентагона состоит в том, что инцидент был случайным. Иранские зенитные системы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, заявили источники.

Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос.

Об инциденте впервые сообщили иранские полуофициальные СМИ, которые цитировали Общество Красного полумесяца страны о том, что первичной причиной катастрофы оказалась механическая неисправность.

В среду, 8 января, в сети начали распространяться изображения якобы фрагментов ракеты "Тор М-1", которые, как говорят, нашли в пригороде на юго-запад от Тегерана.

Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера Boeing 737-800 МАУ, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

Немецкое издание Bild спросило его, откуда оно появилось. Его ответ: "Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его сегодня (в среду) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое". Позже Twitter удалил аккаунт Ashkan Monfared.

Вскоре после публикации статьи в сети появились еще две фотографии остатка ракеты 9М330. Их источники также рассказали, что снимки сделаны в Паранде.

Секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов заявил в четверг, 9 января, что версия о сбивания украинского самолета в Тегеране ракетой с зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, присланные в Иран.

Автор материала Bild Джулиан Репке после этого выложил фото, на которых показано, как якобы на месте падения самолета работают бульдозеры.

"Иранцы работают бульдозерами на место аварии рейса № PS752", - заявил он.

В результате катастрофы погибло 176 человек, в том числе 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.

В четверг, 9 января, иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Источник

ракета, самолет, крушение, Боинг, Иран
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