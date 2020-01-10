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УПЦ проводит фестивали колядок и Рождественские концерты

10.01.2020 / 14:47
УПЦ проводит фестивали колядок и Рождественские концерты
Бориспольская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В Одесской епархии для детей организовали праздник «Чудо Рождества Христова»

В епархиях Украинской Православной Церкви проходят Рождественские концерты и фестивали колядок, благотворительные акции и марафоны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий, 7 января, в день праздника Рождества Христова, в Одесской епархии для детей организовали праздник «Чудо Рождества Христова».

Праздник провели на центральной площади города Килия. Гости мероприятия смогли не только насладиться пением колядок. Для детей подготовили различные конкурсы и игры, они также смогли покататься на рождественской карете. Каждый маленькие участник торжества получил сладкий подарок, а взрослые стали участниками розыгрыша призов. Завершились торжества пением многолетия и праздничным фейерверком.

В тот же день состоялся Рождественский фестиваль воскресных школ Вышгородского благочиния. Фестиваль, который проходил в зале Дома культуры «Энергетик», посетили более ста учащихся воскресных школ, их родители и воспитатели, а также жители города Вышгорода. Изюминкой фестиваля стала известная мелодия, которая долгие годы служила заставкой в известной телепередачи «В мире животных». На самом деле это фрагмент кантаты «Рождество Господне» – «Паломничество» аргентинского композитора Ариэля Рамиреса. Для гостей мероприятия также подготовили настоящий театр теней «Рождественский вертеп». После концерта детей ждали рождественские сладкие подарки и угощения.

В Херсоне 8 января у главной елки ТРЦ «Фабрика» детские коллективы общеобразовательных и воскресных школ приняли участие в празднике Рождественской звезды, который проходил в рамках городского фестиваля «Остров Рождества». Ученики каждой школы подготовили свой номер, среди выступлений были и костюмированный рождественский вертеп, и рождественские колядки, и декламация стихов, и музыкальные поздравления. Маленькие участники мероприятия для своих выступлений самостоятельно изготовили Рождественскую Звезду. Такие праздники проходят в Херсоне с 2007 года.

В тот же день в музыкально-драматическом театре имени Леси Украинки города Каменское состоялся рождественский концерт «И сходят ангелы с небес». 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, колядки
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