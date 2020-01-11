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В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации

11.01.2020 / 14:21
Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", - сказал он.

Но об этом на сегодняшний момент, по его словам, еще рано говорить.

В то же время, подчеркнул Пристайко, пострадавшим будет оказана всяческая помощь, включая финансовую.

Как известно, в четверг, 9 января, вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадание ракеты в Boeing был снят в районе населенного пункта Парандий возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".

Источник

компенсация, ракета, самолет, крушение, Боинг, Иран, Пристайко
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