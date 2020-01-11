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Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ

11.01.2020 / 14:52
Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Помпео сообщил, что сегодня провел переговоры с Зеленским.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", - отметил госсекретарь США.

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы МАУ

Напомним, ранее посольство США в Украине передало Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.

Источник

самолет, крушение, Иран, Помпео, Зеленский
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