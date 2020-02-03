Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну

Об этом сообщает ABC News.

"Большой Фил, самый известный сурок Пенсильвании, проснулся сегодня утром и не увидел собственной тени, а это значит, что весна будет ранней", - говорится в сообщении.

По традиции сурка извлекают из импровизированной норы, после чего он сообщает, как долго продлится зима.

День сурка - традиционный американский праздник, который отмечается 2 февраля, а основан примерно в 1841 году.

Ежегодно в этот день рано утром в городке Панксатони, в горах штата Пенсильвания, из норки выпускают сурка по кличке Фил, который, по легенде, должен предвидеть сроки начала весны. Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - стоит ждать раннюю весну.

Кстати, полное официальное имя американского сурка - «Большой Фил - провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков».

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