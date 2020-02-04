В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем

Об этом сообщает El Mundo.

Рейс AC837 вылетел с аэродрома Мадрида в направлении Торонто в 14:33 по местному времени. Через полчаса его пилот сообщил, что самолет должен вернуться из-за "технических проблем". Его предупреждение привело к быстрому развертыванию сотрудников службы безопасности и спасателей. На борту находилось 128 человек.

Авиакомпания подтвердила, что после взлета у самолета возникла проблема с двигателем, в то время как одна из десяти шин этой модели была сломана. Причиной стала сломанная при взлете часть шасси. Экстренное объявление было сделано, чтобы получить приоритет при посадке.

Прежде чем снова вернуться в аэропорт, самолет более четырех часов летал по кругу, сжигая топливо.

Экстренная посадка самолета была успешной, хотя, по свидетельствам некоторых пассажиров, "все шаталось".

В воздухе лайнер сопровождал истребитель F/A-18.

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