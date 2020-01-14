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Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за неперсональное голосование

14.01.2020 / 09:04
Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за неперсональное голосование
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады " № 404, который парламент принял 19 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 13 января, целью документа является обеспечение надлежащего выполнения нардепами полномочий в части обязанности персонального голосования.

Так, законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

В соответствии со ст.216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении персонального голосования народными депутатами Украины" (№2148).

Данное решение поддержали 387 народных депутатов.

Автор законопроекта - первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - предлагает штрафовать народных депутатов за неперсональное голосование (так называемое "кнопкодавство").

Он предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 364-2 следующего содержания: "Статья 364-2. Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины. Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) - наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан" (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

Источник 

закон, кнопкодавство, Зеленский, персональное голосование
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