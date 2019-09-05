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Зеленский ветировал закон Ляшко о кастрации

05.09.2019 / 14:12
Президент Владимир Зеленский завернул закон, которым предусматривалась принудительная химическая кастрация для педофилов.

 Об этом сообщает сайт Верховной Рады

4 сентября документ возвращен с предложениями Зеленского. В то же время, текста предложений у президента не опубликовали.

Напомним: 11 июля Верховная Рада поддержала законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления сексуального характера против детей.

В частности, изнасилование малолетней или несовершеннолетней должны наказываться лишением свободы от 7 до 15 лет (до того 7-12 лет), а развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, - 5 г. заключения (до того ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет).

Проект закона вводил для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации.

Также должны были создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Верховной Рады 8 созыва от радикальной партии Олега Ляшко - Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Олег Куприенко, Виктор Вовк и Денис Силантьев.

На том же заседании, 11 июля, нардепы приняли в первом чтении другой закон о педофилах, предусматривающий создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

По мнению исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, принятый в июле закон о противодействии сексуальному насилию над детьми нарушает права людей.

Источник 

закон, Зеленский, химическая кастрация, педофилы
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