Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

Специалисты проанализировали новые наказания и узнали, почему законом недовольны эксперты.

Проекты законов

Недавно Верховная Рада приняла два законопроекта. В первом чтении нардепы проголосовали за добровольную химическую кастрацию для педофилов и закрытый реестр, к которому будут иметь доступ только правоохранители. Однако во втором чтении они приняли куда более жесткую норму. Ее авторы предлагают ввести для педофилов наказание в виде принудительной кастрации — преступникам будут вводить специальные антиандрогенные препараты, которые подавят их сексуальные позывы. Эту меру будут применять к лицам от 18 до 65 лет. Также в проекте прописан запуск публичного реестра осужденных за изнасилование или сексуальное насилие несовершеннолетних. Но этим наказание не ограничится — авторы хотят установить за такими преступниками "пожизненный административный надзор" после освобождения. Наконец, усилится и само наказание за преступления сексуального характера против детей. Если сегодня за это грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, то после вступления закона в силу срок увеличится до 15 лет. Эти предложения вызвали волну негодования у экспертов.

Критика от экспертов

По словам юриста-криминолога Анны Маляр, которая является одним из соавторов "мягкого" проекта, педофилия — это болезнь, и не все, кто совершает половые преступления против детей, ею больны.

"Соответственно, не всех нужно подвергать химической кастрации. И нельзя такое принудительное лечение использовать на здоровых людях. Что касается открытого реестра, то это тоже вред для жертв сексуального насилия. Почему? Большая часть сексуального насилия над детьми происходит в семьях. И открытый реестр уведет полностью в тень эти преступления. Как показал опыт США, матери боятся, что в реестр попадет любовник или муж, который насилует их ребенка. Именно из-за этого там перестали заявлять в полицию о подобных фактах", — говорит Маляр.

Согласна с ней и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун: "Исследования показывают, что только половина этих преступлений совершена педофилами. И если закон вступит в силу, Украина получит иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Уже сейчас понятно, что это будет признано нарушением прав человека".

Политолог Руслан Бортник отмечает: если президент доберется до закона до выборов в парламент (они состоятся уже в это воскресенье, 21 июля), то велика вероятность, что он его все же подпишет.

"Но если вопрос рассмотрят после, вряд ли это произойдет — международные правовые институции (ПАСЕ или Венецианская комиссия) будут добиваться их отмены. А в нынешней редакции, мне кажется, это несколько дискредитирует имидж Украины. Потому высока вероятность, что следующий созыв парламента внесет более либеральные правки, которые будут соответствовать международным нормам", — подытожил он.

Тысячи евро на каждое дело

Адвокат Андрей Кристенко, представляющий украинцев в ЕСПЧ, отмечает: шансы жертв такого "лечения" выиграть суд против Украины действительно очень высоки.

"Не думаю, что это будет массово, но в ЕСПЧ действительно будут считать это чрезмерным наказанием. Но такие люди должны будут сначала получить судебное решение, потом наказание и только потом у них появится возможность жаловаться в суд. Скорее всего, это будет в рамках третьей статьи конвенции о правах человека — пытки и жестокое обращение, унижающее человеческое достоинство. Обычно европейский суд говорит, что такая санкция будет непропорциональной преследуемой цели. Если говорить о сумме компенсаций, то тут все зависит от страны и вида нарушений. Думаю, речь идет о тысячах евро. Плюс компенсация расходов на представительство и судебные издержки. Поэтому можно спокойно говорить о десятках тысяч евро на каждую жалобу", — объяснил он.

Илья Требор

Источник