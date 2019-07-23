Труба зовет: коррупции быть?

Когда СМИ облетела информация о том, что в Украине начнет работать бюро расследований по типу американского ФБР, событие, само собой, не осталось незамеченным. Поскольку бюро государственное, его, соответственно, нарекли ГБР. На ведомство возложили расследование криминальных шалостей украинской власти на всех уровнях: президента, Кабмина во главе с премьер-министром, депутатов Верховной Рады, руководства госструктур, а также силовых структур, налоговой и пенитенциарной служб, СБУ, Генпрокуратуры и антикоррупционных органов.

В ноябре 2017 года ГБР возглавил бывший прокурор из департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Роман Труба, в его заместители попали Ольга Варченко и Александр Буряк. Но в нашем сегодняшнем фокусе – фигура именно главы новоиспеченного ведомства.

Труба и ГБР – «труба» ГБР?

Карьера Романа Михайловича включала в себя работу прокурором (а позднее – заместителем начальника следственного отдела управления области) Пустомытивского района на Львовщине. Перед назначением в ГБР он провел два года в юридической компании «Сектор права». Поговаривали, что в столицу Труба попал благодаря небезызвестному тогдашнему главе ГПУ Олегу Махницкому, которого на этом посту сменил не менее знаменитый Виктор Шокин. К слову, заместитель Трубы – Александр Буряк – работал в команде Шокина.

Ни для кого из тех, кто «в теме», не стало неожиданностью назначение Романа Трубы на пост руководителя Госбюро расследований, хотя из конкурсной заявки следовало, что он рассчитывал на должность зама. В запуске ведомства не были уверены до конца, но уже держали на поводке для ручного управления и контроля. На это указывал тот факт, что первый зам – Ольга Варченко – наделена полномочиями контроля следствия, а Буряк – контроля оперативной работы. То есть заместители в какой-то момент могут обретать вес больше своего шефа. Разве не здорово?

Но даже при таком раскладе у Трубы развился синдром крепкой любви к своему месту работы и, соответственно, опасения, что этого места он может лишиться. А основания для этого имелись.

Противостояние ГБР и судебные войны

18 июля 2019 года в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) с копиями в СБУ и Администрацию президента прилетело «письмо счастья» от одного из прошедших 30 марта 2018 года конкурс в ГБР Ростислава Поповича.

В своем обращении он писал, что 9 апреля 2019 года Труба направил в НАПК информацию о членах Совета общественного контроля (Рада громадського контролю – РГК) при ГБР и членах конкурсных комиссий, ответственных за назначение на должности внутри этого ведомства, на предмет проверки поданных электронных деклараций согласно действующему закону «О предотвращении коррупции». При этом Попович указывал на прослеживающееся административное правонарушение со стороны Трубы по двум статьям, а именно – нарушение требований о предотвращении и урегулирования конфликта интересов, а также отсутствие действий по предотвращению коррупции.

По инициативе ГБР в конце апреля 2018 года был создан РГК, куда вошел в том числе и Попович, ставший позднее секретарем конкурсной комиссии. В марте 2019 года РГК провел заседание на основании ежегодного отчета директора ГБР Романа Трубы. И отсюда начало разгораться нешуточное пламя страстей.

Совет оценил проведенную за прошедший год работу довольно негативно, что, как отметил в своем обращении Попович, может стать основанием для снятия главы ГБР со своей должности. Суть претензий заключалась в несостыковке личных интересов Трубы с его должностными обязанностями. Проще говоря, господин Труба банально злоупотребляет данной ему властью и мнит себя чуть ли не Наполеоном. В качестве подтверждения Попович назвал попытки дискредитации членов РГК и препятствование увольнению Трубы со своего поста.

Что касается предотвращения коррупции, то из письма следует, что Попович был включен в состав Внутренней конкурсной комиссии в конце ноября 2018 года. С свою очередь Труба сообщил о неподанной Поповичем е-декларации 9 апреля 2019 года, хотя должен был это сделать не позднее 7 декабря 2018 года, то есть по истечении 10 дней с момента приказа о зачислении в комиссию. Об этом прямо говорится во 2-й части статьи 45 закона «О предотвращении коррупции». На основании всего этого Попович потребовал составить админпротоколы и направить их в суд.

Реакция со стороны Трубы последовала в виде уже упомянутых претензий о неподаче е-деклараций, а также заявлений в полицию и прочих средств, призванных осадить тех, кто намерен бороться с коррупцией, а не возглавлять ее. К слову, в начале июля текущего года Труба уже проиграл суд относительно проведения нового конкурса в РГК. Апелляционный суд столицы после рассмотрения жалоб ГБР и Кабмина (!) решил вопрос в пользу членов РГК. Что касается жалобы, то в ней требовали отменить постановление Окружного админсуда по иску, поданному одним из участников РГК Ярославом Романенко, который посчитал проведение нового конкурса незаконным.

В частности, Кабмин давал добро на участие в формировании состава РГК путем интернет-голосования иностранным гражданам на территории Украины и гражданам страны-агрессора. По словам Романенко, «бодание рогами» после подачи им иска выглядело так: было подано заявление с просьбой о запрете ГБР проводить конкурс в РГК путем интернет-голосования. Кабмин и ГБР подали апелляцию, но суд оставил решение без изменения. На сегодня конкурс можно провести только по старым правилам. Но как раз этого не желает делать Роман Труба.

Еще одним шагом с его стороны стала попытка прекратить полномочия нынешнего РГК, основывая это истечением годового срока 26 апреля. Правда, у членов РГК иное мнение: они считают (и Попович указал это в своем обращении в НАПК), что срок полномочий Совета заканчивается 26 ноября 2019 года. В ответ на этот выпад Романа Михайловича также подан судебный иск.

Основной причиной этой юридической драки РГК называет отсутствие у общественности какой-либо возможности контролировать ГБР, при том, что документально подтвержденных оснований для критической оценки работы Трубы в качестве главы этого ведомства более чем достаточно.

Дисциплинарная комиссия: создавать или не создавать?

Вообще гениальная способность избегать ответственности и не выполнять невыгодные для себя решения у господина Трубы, очевидно, является врожденным качеством. Это наглядно проиллюстрировал эпизод с созданием квалификационно-дисциплинарной комиссии, миссия которой заключалась в привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников ГБР. Однако время шло, а комиссия все не создавалась. Когда журналисты поинтересовались у Трубы, как идут дела с формированием состава КДК, ответом было следующее.

Оказывается, Кабмин не утвердил Положение, согласно которому должна работать комиссия, а самому ему не дали права разработать это Положение. Плюс к этому невозможно создать подразделение внутреннего контроля, а все потому, что парламент до сих пор не принял изменения в законе «О ГБР». В общем, я тут ни при чем, ответы ищите выше.

Ранее журналисты уже заостряли внимание на проблеме отсутствия КДК, поскольку из-за отсутствия механизма подачи каких-либо жалоб на противозаконные действия сотрудников ГБР происходит нарушение закрепленных в Конституции прав граждан на защиту своих интересов и прав. В то же время члены РГК утверждали, что то самое Положение о КДК, должен был утвердить именно Роман Труба.

Прокурор уходит от люстрации

Нельзя сказать, что наш герой стал таким, каким есть сегодня. Еще во время своей доблестной работы на посту прокурора Пустомытивского района Львовской области в декабре 2013 года Труба активно включился в борьбу против Евромайдана. Он настаивал на отмене решения местного горсовета, поддерживавшего активистов и запрета подписания Януковичем соглашения о вступлении в Таможенный союз. В январе 2014 года неугомонный Роман Михайлович также требовал отмены решения того же Пустомытивского горсовета о создании исполнительного комитета с целью размежевания центральной и местной власти. Таких «телег» наш герой в силу своего профильного образования накатал тогда немало и даже добивался успехов в судах. Но в результате победы Революции Достоинства прокурору Трубе пришлось отозвать все нерассмотренные иски: смена климата в стране была явно не в его пользу.

Нужна была надежная «крыша», а то ведь пришлось бы отвечать за свои «подвиги» в период Евромайдана. Такое укрытие было найдено в виде Генпрокуратуры Украины, где он решил пересидеть какое-то время. Там прониклись непростой судьбой нашего героя и успешно провалили его люстрационную проверку. Хотя после назначения Трубы главой ГБР люстрация все же должна была его настигнуть, о чем даже был запрос из Администрации президента в Генпрокуратуру. Но там снова вошли в положение Романа Михайловича и ответили, что не видят оснований для его люстрации.

Разумеется, это далеко не полный список «достижений» Романа Трубы. Но письмо Поповича выглядит в этой истории той самой последней каплей, переполнившей чашу человеческого терпения. Если уже в таком ведомстве, как Государственное бюро расследований, призванном в корне пресекать коррупцию, его глава сам систематически нарушает закон, покрывая лояльных и карая неугодных, то это в очередной раз показывает, что из себя представляет украинская юриспруденция и система в целом. Только по итогам минувшего года Труба должен был лишиться поста главы ГБР, а на основании событий 2013-14 годов – люстрирован. Но, как и многие, избежавшие процедуры очищения власти он прекрасно себя чувствует и готов убрать с дороги каждого, кто осмелится оторвать его от госкормушки. Ни о каких реформах не может быть и речи, когда во главе стоят личные интересы и древнеримский принцип «разделяй и властвуй».