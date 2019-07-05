Комитет Рады поддержал химическую кастрацию насильников детей

Даный законопроект внедряет Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.

Об этом написала пресс служба Национальной полиции.

Сообщается, что проект закона рассмотрели после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимое количество голосов на сайте Верховной Рады.

В проекте закона, согласно петиции, говорится о том, что реестр будет "полузакрытым" и будет способствовать недопущению в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

"Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений", - отмечают в петиции.

Кроме того, законопроект предусматривает химическую кастрацию, которую авторы закона определяют как "введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени".

"Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: 1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", – пояснили в петиции.

В то же время, председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители поддерживают законопроект "стопроцентно".

Ранее на создании "единого реестра педофилов" настаивал Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Кроме того, правоохранители сообщали, что с начала этого года в Украине убито более 50 детей, и просили нардепов поддержать проект №6607.

Напомним: 23 июня в Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика. В полиции сообщили, что на теле ребенка "многочисленные колото-резаные раны".

19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело 11-летней девочки в выгребной яме.

Задержанный сосед признался, что затянул ее к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран.

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