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Иерусалимский Патриарх заявил о том, что в Украине поддерживает лишь одну Церковь

05.09.2019 / 14:02
Иерусалимский Патриарх заявил о том, что в Украине поддерживает лишь одну Церковь
church.by Источник: patriarchia.ru
Блаженнейший Патриарх Феофил сказал, что в Иерусалиме всегда рады встречать паломников из братских Поместных Церквей

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил III заявил о поддержке только одной Церкви в Украине – Украинской Православной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Об этом он сказал в Иерусалимской Патриархии, 4 сентября, во время встречи с Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Павом, сообщает patriarchia.ru.

«Я признаю только одну Православную Церковь в Украине, которую возглавляет Митрополит Онуфрий», – сказал Патриарх Феофил.

Он отметил, что одним из важнейших вопросов в современном мире является стремление сохранить единство Святой Православной Церкви, и что он с глубокой скорбью переживает то, что происходит сегодня в Украине.

Также Блаженнейший Патриарх Феофил сказал, что в Иерусалиме всегда рады встречать паломников из братских Поместных Церквей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий, Иерусалимский Патриархат
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