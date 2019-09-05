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Зеленский ветировал закон, который до того "подправил" Порошенко

05.09.2019 / 13:51
Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде с собственными поправками закон о закупках в военной сфере.

Зеленский вернул Раде закон с поправками, однако текста предложений у президента не опубликовали. Об этом сообщает сайт ВР.

Законопроект №1793 подали и приняли в Раде еще в 2015 году. Однако в 2015 году президент Петр Порошенко вернул его Раде со своими правками.

Согласно со сравнительной таблице проекта закона, поправки Порошенко касались даты вступления в силу закона: "вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования этого закона".

Также Порошенко поручил Кабмину за месяц принять меры по совершенствованию "стандартизации продукции оборонного назначения, а также продукции речевого, материально-технического обеспечения для военных формирований".

В 2016 году закон приняли с учетом предложений Порошенко.

Однако председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон только летом 2019 года и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Закон дополняет Уголовный кодекс статьей 114-2, устанавливающей "уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере".

По закону, максимальное наказание за такие действия 10 лет лишения свободы.

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закон, Порошенко, закупки, Зеленкий
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