Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Об этом сообщает сайт главы государства в среду, 16 октября.

"Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Так, ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать повышению уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченными к административной ответственности.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада усилила административную ответственность за нарушения требования законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (№0889) поддержали 299 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Данный закон предусматривает увеличение штрафов за нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн - ИФ). В нынешней редакции соответствующей статье 166-10 Кодекса штрафы составляют 30-50 необлагаемых минимумов.

Принятым законом Рада предусмотрела штрафы в размере 100-150 необлагаемых минимумов доходов граждан за нарушения законодательства о разрешительной системе в сфере хоздеятельности, если эти нарушения совершены в течение года после административного взыскания с нарушителя за аналогичное нарушение. Сейчас эти штрафы составляют 50-70 необлагаемых минимумов.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

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