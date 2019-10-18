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ЕСПЧ раскритиковал люстрацию чиновников времен Януковича

18.10.2019 / 09:01
ЕСПЧ раскритиковал люстрацию чиновников времен Януковича
Европейский суд по правам человека считает, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти" привело к нарушению их прав.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение ЕСПЧ принял по делу "Полях и другие против Украины".

Заявителями по делу выступили Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первые три заявителя были уволены в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года, на том основании, что они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, то есть во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

Четвертый заявитель был уволен за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, а пятого за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

Заявители подали иски о восстановлении на должностях, но производство по делам первых трех заявителей было остановлено в 2014-2015 годах до получения заключения Конституционного суда относительно конституционности закона об очищении власти. Суды отклонили иски четвертого и пятого заявителей на основании, в частности, что Конституционный суд не признал закон неконституционным.

Трое первых заявителей, ссылаясь на различные гарантии, предусмотренные статьей 6 Конвенции (право на справедливый суд), жаловались на нерассмотрение их исков национальными судами.

Ссылаясь на статью 8 (право на уважение частной жизни), все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них. Второй заявитель также ставил вопрос о нарушении статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

В решении по этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне, и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также присудил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Суд установил, что право трех на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 года и до сих пор не завершены.

По вопросу по статье 8 Конвенции, Суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако Суд решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятие должностей в партии до 1991 года.

"Итак, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узко направленными", - говорится в решении.

Источник 

люстрация, Янукович, ЕСПЧ
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