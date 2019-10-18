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На Буковине собирают помощь для переселенцев, которые живут в Святогорской лавре

18.10.2019 / 10:29
На Буковине собирают помощь для переселенцев, которые живут в Святогорской лавре
Гуманитарная помощь для переселенцев Источник: Центр информации УПЦ
Для гуманитарной помощи необходимы продукты питания и бытовая химия

На Буковине Украинская  Православная Церковь собирает гуманитарную помощь для беженцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, украинцев просят присоединится к благотворительному сбору продуктов и средств.

«В нашей помощи очень нуждаются беженцы, получившие убежище в Свято-Успенской Святогорской лавре: это мамы, дети и старики. Три раза в день лаврская кухня кормит 530 человек», - отметили в епархии.

Для гуманитарной помощи необходимы продукты питания и бытовая химия.

Как сообщалось ранее, в апреле к празднику Пасхи для Святогорской лавры Буковинской епархией было собрано более 23 тонн гуманитарной помощи переселенцам.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, упц, донбасс, беженцы
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