Священники Винницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь воинам ООС

Священники Винницкой епархии Украинской Православной Церкви посетили военных в зоне ООС и передали гуманитарную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, по благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия состоялась очередная поездка священников епархии в зону ООС.

Протоиерей Анатолий Кузнецов со священниками посетили военных ВСУ, которые проходят лечение в Северодонецком госпитале, посетили земляков на передовых позициях и проведали с гуманитарной помощью дом милосердия в Новомихайловке.

Гуманитарная помощь в виде продуктов питания, лекарств, средств личной гигиены и одежды для пожилых людей была собрана при финансовой поддержке епархии и силой неравнодушных людей.