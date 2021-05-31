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Ляшко сообщил, каких заместителей Степанова оставляет в Минздраве

31.05.2021 / 17:51
Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко оставляет в министерстве трех заместителей своего предшественника Максима Степанова – первого заместителя Ирину Садовьяк, Ирину Микитчак и Ярослава Кучера.

Об этом сообщил Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Уходят с должности заместителей – Светлана Шаталова и заместитель по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Как объясняет Ляшко, заместителей своего предшественника он оставляет, чтобы сохранить институциональную память и не прерывать полностью процесс работы. Каждый из трех заместителей имеет 100 дней, чтобы "выполнить свои индикаторы" эффективности – впрочем сами индикаторы Ляшко пока не раскрывает, обещает их представить позже.

Кандидатуры еще двух заместителей Ляшко подал на утверждение Кабмина – это действующий исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого Ляшко назвал "квалифицированным специалистом", и Петр Емец, который ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерского учета и финансовой отчетности Минздрава.

Имя еще одного кандидата заместителя Ляшко пока не разглашает. Ему в подчинение останется вопрос фармацевтической отрасли, трансплантации и европейской интеграции.

Государственная секретарь Инна Солодка пока остается в должности. Ляшко заявляет, что вопрос ее пребывания в должности "в повестке дня, но не является приоритетным", поскольку ее должность не является политической.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Его увольнение премьер-министр Денис Шмыгаль мотивировал провалом прививочной кампании против COVID-19.
Степанов заявил, что покидает пост министра здравоохранения с чистой совестью.

20 мая Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Источник

Минздрав, Ляшко, заместители
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