Парикмахерским и кафе приготовиться к открытию: документ Минздрава почти готов

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Прямая речь: "Правительством планируется смягчение карантина... Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, предоставлении адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное".

По словам главного государственного санитарного врача, Минздрав планирует опубликовать соответствующий документ на выходных чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

Напомним: Украина готовится к постепенному смягчению карантина, подробно прорабатывая все этапы.

Власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления запланированы на 11 мая.

Источник