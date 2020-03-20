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Ляшко: мы ожидаем поставки тестов для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований

20.03.2020 / 17:59
В Украину поставят тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также отметил, что в 11 лабораториях в Украине такие тесты уже есть.

"У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР, мы ожидаем в ближайшее время поставку для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия",- сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что по состоянию на утро 19 марта в Украине есть 16 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Замминистра отметил, что экспресс-тесты можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках.

"В Украине по территории распределили уже более 40 тыс. экспресс-тестов. В субботу-воскреснье мы ожидаем большую поставку, чтобы обеспечить тестами все области. Параллельно мы работаем с частными лабораториями, чтобы разрешить проводить ПЦР диагностику коронавируса",- добавил он.

Источник 

коронавирус, Минздрав, Ляшко, тесты
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