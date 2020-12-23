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В Украине используют тесты, выявляющие несколько COVID-штаммов - Минздрав

23.12.2020 / 17:19
В Украине используют тест-системы, которые позволяют определять COVID-19 нескольких штаммов.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"ВОЗ после заявления Великобритании обратила внимание всех стран, чтобы они пересмотрели тест-системы, которые используются в странах именно на их прицельность к гену шипа S вируса. В Украине еще в начале пандемии прислушались к рекомендациям ВОЗ, и допустили к реализации и использованию тест-системы, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами. Мы используем как минимум две мишени. Поэтому даже при появлении нескольких штаммов наши тест системы сработают, и мы будем четко выявлять коронавирусную болезнь и диагностировать ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в конце декабря Центр общественного здоровья проведет встречу производителей и поставщиков тест-систем для ПЦР на определение COVID-19.

"Мы проговорим с ними об изменении праймеров, которые Великобритания опубликует 27 декабря для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и дополнительно добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутированного вируса", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, Центр общественного здоровья опроверг, что появление нового варианта SARS-COV-2 в Великобритании связано с началом прививочной кампании,

Сейчас новый вариант SARS-COV-2 обнаружен в Великобритании, Дании, Голландии, а также в Австралии.

На сегодняшний день нет данных о том, что мутированный коронавирус увеличивает летальность или осложняет течение болезни.

Источник

коронавирус, Ляшко, тесты
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