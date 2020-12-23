В рейтинге «Фокуса» среди политиков лидирует Виктор Медведчук

По итогам первой недели голосования, по состоянию на день 23 декабря, десятка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта "Фокус" выглядит следующим образом:

Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата); Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"); Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария); Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность"); Кирилл Шевченко (глава Национального банка); Владимир Зеленский (президент Украины); Александр Усик (боксер); Вадим Новинский (народный депутат, владелец группы «Смарт Холдинг») Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист); Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка).

Отметим, что в рейтинге «Фокуса» среди политиков лидирует народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Напомним, что по результаты рейтинга «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине» издания «Вести» Виктор Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных политиков Украины 2020 года.

Полный список первой десятки выглядит так:

COVID-19 Послы стран G7 Ринат Ахметов Владимир Зеленский - Андрей Ермак Виктор Медведчук Арсен Аваков Петр Порошенко Джордж Сорос Дмитрий Разумков Виталий Кличко

Напомним также, что журнал «Корреспондент» обнародовал рейтинг «100 самых влиятельных украинцев в 2020 году». Как пишет издание: «действующая власть находится в чрезвычайно сложном положении — у нее нарастает вал проблем, тают рейтинги, появляются новые ляпы». Первая десятка в рейтинге за 2020 год изменилась по составу почти на треть.