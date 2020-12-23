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В рейтинге «Фокуса» среди политиков лидирует Виктор Медведчук

23.12.2020 / 17:03
Новостной социально-политический интернет - ресурс «Фокус» 15 декабря 2020 запустил интерактивный рейтинг "Самые влиятельные украинцы по версии читателей". Голосование продлится до 29 декабря.

По итогам первой недели голосования, по состоянию на день 23 декабря, десятка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта "Фокус" выглядит следующим образом:

  1. Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
  2. Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь");
  3. Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария);
  4. Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
  5. Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
  6. Владимир Зеленский (президент Украины);
  7. Александр Усик (боксер);
  8. Вадим Новинский (народный депутат, владелец группы «Смарт Холдинг»)
  9. Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист);
  10. Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка).

Отметим, что в рейтинге «Фокуса» среди политиков лидирует народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Напомним, что по результаты рейтинга «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине» издания «Вести» Виктор Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных политиков Украины 2020 года.

Полный список первой десятки выглядит так:

  1. COVID-19
  2. Послы стран G7
  3. Ринат Ахметов
  4. Владимир Зеленский - Андрей Ермак
  5. Виктор Медведчук
  6. Арсен Аваков
  7. Петр Порошенко
  8. Джордж Сорос
  9. Дмитрий Разумков
  10. Виталий Кличко

Напомним также, что журнал «Корреспондент» обнародовал рейтинг «100 самых влиятельных украинцев в 2020 году». Как пишет издание: «действующая власть находится в чрезвычайно сложном положении — у нее нарастает вал проблем, тают рейтинги, появляются новые ляпы». Первая десятка в рейтинге за 2020 год изменилась по составу почти на треть.

  1. Владимир Зеленский – действующий президент Украины
  2. Арсен Аваков - министр внутренних дел
  3. Ринат Ахметов - собственник холдинговой компании СКМ
  4. Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины
  5. Виктор Медведчук - народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»
  6. Андрей Ермак - глава Офиса президента Украины
  7. Игорь Коломойский – бизнесмен, собственник МАУ, группы Приват
  8. Петр Порошенко – 5 президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность», народный депутат
  9. Виктор Пинчук - владелец группы EastOne
  10. Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины
рейтинг, Медведчук, Фокус
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